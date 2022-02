20 jaar concertgebouw Brugge

Vandaag bestaat het concertgebouw in Brugge 20 jaar. Om dat te vieren kunnen bezoekers er gaan kijken naar de première van 'The Close'. Dat is een nieuwe kunstvideo van David Claerbouts.

Vandaag is het de eerste en enige keer dat de kunstvideo live wordt uitgevoerd, mét publiek. De stille film toont het leven in een steegje zoals er in 1900 veel waren. Dat doet Claerbouts door video- met klankkunst te combineren. De Kortrijkzaan creëerde het beeld- en klankkunstwerk in opdracht van het Concertgebouw.

Het nieuwe kunstwerk maakt voortaan deel uit van de uitgebreide kunstcollectie die open staat voor het publiek.

Donderdag krijgt het jarige concertgebouw bezoek van koningin Mathilde. Twintig jaar geleden, toen Brugge culturele hoofdstad werd van Europa, kwamen de koning en koningin ook op bezoek. Ou-burgemeester Patrick Moenaert houdt er mooie herinneringen aan over.

Toenmalig burgemeester Patrick Moenaert blikt terug

Op 20 februari 2002 om twee over acht vierde de stad Brugge dat ze de titel van 'Culturele Hoofdstad van Europa' kreeg. Dat gebeurde met een concert in het gloednieuwe Concertgebouw op het Zand.

Het is dankzij die titel dat het Concertgebouw er is gekomen. Het gebouw is een ontwerp van architecten Robbrecht en Daem, dat internationaal geprezen wordt.