20 Belgische kuststranden bekroond met Blue Flag

Zaterdag is de Blue Flag uitgereikt aan 20 Belgische stranden, 11 zwemvijvers en 8 jachthavens. Dat meldt GoodPlanet, mede-organisator van het initiatief. Blue Flag is een duurzaamheidslabel dat wordt toegekend aan locaties met bv. proper zwemwater en goede dienstverlening.

Wereldwijd zijn er in 47 landen intussen 4671 Blue Flags te vinden. De locaties die het label krijgen moeten aan een hele lijst criteria voldoen: niet enkel proper (zwem)water, maar ook veiligheid (bv. de aanwezigheid van redders), dienstverlening (bv. de aanwezigheid van EHBO-materiaal), milieu- en duurzaamheidsmanagement en toegankelijkheid zijn daar enkele van.

Veel stranden zijn bijvoorbeeld niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Op een Blue Flag-locatie vinden mensen met een beperking verschillende faciliteiten, zoals een aangepaste strandrolstoel, een voorbehouden parkeerplaats, toegankelijke sanitaire voorzieningen, steigers en stranden.

Demir: "Een extra troef om mensen te overtuigen"

Minister van Toerisme en Omgeving, Zuhal Demir, reageert enthousiast. "De afgelopen zomers was het kreunen onder de aanhoudende hitte. Een verfrissende duik in zwemwater van topkwaliteit is dan geen overbodige luxe", zegt ze.

"Dankzij aanhoudende inspanningen die de waterkwaliteit en de toegankelijkheid rond het water ten goede komen, mogen 39 stranden, vijvers en jachthavens in België vandaag meer dan terecht de Blue Flag hijsen. Een extra troef om mensen, mobiel en minder mobiel, te overtuigen van een dagje rond en in het water bij warm weer", gaat ze verder.

Elk jaar evalueren een externe auditeur, een onafhankelijke Belgische jury en een internationale jury de locaties. Een overzicht van alle Blue Flag-locaties vind je hier.