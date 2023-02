20 beklaagden voor rechtbank voor grote drugszaak

Het openbaar ministerie vraagt celstraffen tot 12 jaar en ook forse geldboetes in een omvangrijk drugsdossier. Meer dan twintig beklaagden moeten zich voor de rechtbank in Brugge verantwoorden.

Ruim twee jaar geleden ontdekten speurders op een boerderij in Lendelede een groot drugslab. Wellicht is er zo'n 2 ton amfetamines geproduceerd. Spilfiguur in de zaak is een vijftiger uit Oostende.

De internationale bende staat terecht voor erg zware drugsfeiten, verboden wapendracht en bedreigingen. Via telefoontaps konden de speurders uiteindelijk binnenvallen in Lendelede. Voor het kopstuk vraagt de openbare aanklager naast 12 jaar cel ook een geldboete van 160.000 euro. Opvallend, in de zaak staat ook een advocate terecht die bij het adviseren van één van de verdachten haar boekje zou te buiten zijn gegaan.

