2 West-Vlaamse scholen krijgen 250.000 euro subsidie

De speelplaatsen van Sint-Paulus Kortrijk en het Hemelvaartinstituut in Brugge zijn geselecteerd voor de Proeftuin Ontharding van het Vlaams Departement Omgeving. Uit 315 inzendingen worden 23 projecten beloond met een subsidie.

De twee West-Vlaamse scholen krijgen elk 250.000 euro voor hun project. In de basisschool Sint-Paulus Kortrijk wordt de speelplaats opnieuw aangelegd. Zo worden 3.000 m2 beton omgetoverd in een groene en avontuurlijke speelplaats. Hemelwater wordt er ook opgevangen en hergebruikt, het overtollige water zal in de bodem infiltreren.

Ook in het Hemelvaartinstituut van Brugge krijgt de speelplaats een make-over. 1.850 vierkant meter wordt er onthard, het wordt een groene speelplaats met een wadi. Ook buurtbewoners worden bij het project betrokken.