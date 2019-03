2-tal staat terecht voor dildodiefstal

L. W. (22) uit Moorslede en M. L. (20) uit Houthulst moesten zich afgelopen maandag in de Ieperse rechtbank verantwoorden voor de diefstal van een bokaal cannabis en een dildo uit de woning van L. C. (28) uit Langemark-Poelkapelle.

L. C. stond zelf terecht voor bezit en verkoop van cannabis. De beklaagden waren geen onbekenden voor de rechtbank. L. W. was al veroordeeld voor drugsfeiten in het kader van zijn betrokkenheid bij de zogenaamde fitnessmoord. De inbraak gebeurde op 9 oktober vorig jaar en de twee inbrekers werden op heterdaad betrapt door de buurman. L. W. was in het bezit van een luchtdrukpistool, dat ook opdook in de zaak van de fitnessmoord. "De inbrekers hadden gehoord dat er cannabis te vinden was bij de derde beklaagde. Ik vraag een effectieve straf", aldus de procureur.

Volgens de advocaat van L. W. was de inbraak een voorstel van M. L. "Want hij kende de derde beklaagde. Mijn cliënt laat zich al te makkelijk voor de kar spannen. Hij heeft altijd gewerkt. Daarom vraag ik om te milderen tot een werkstraf." Volgens de man bevatte het luchtdrukpistool geen kogels en lag het gewoon in de wagen. "Na mijn betrokkenheid in 2 zware zaken, vraag ik de rechtbank om een kans. Ik zou die met beide handen grijpen. Als ik vrijkom, mag ik meteen opnieuw aan de slag bij mijn werkgever en wonen bij mijn moeder. Ik beloof me te laten begeleiden voor mijn cannabisgebruik."

M. L. vroeg de opschorting. "Ik hoop dat je binnen enkele maanden niet opnieuw voor mij staat", merkte de rechter op. "Je bent nog jong en moet iets maken van je toekomst."

L. C. verdedigde zich zonder advocaat en stak zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken. "Ik heb een verleden, maar begrijp niet dat ik mij voor de rechtbank moet verantwoorden voor het gebruik van een tweetal joints per week en het doorgeven van wat cannabis. Ik ben slachtoffer van diefstal in dit dossier. Trouwens: het geld voor die dildo, zie ik dat ooit terug?"