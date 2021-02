Afgelopen nacht brak brand uit in een woning in Koekelare. Er vielen geen gewonden. Dat bevestigt politiezone Polder in een persbericht.

Afgelopen nacht is omstreeks 02u50 brand uitgebroken in een woning in de Vlaanderenstraat in Koekelare. Met behulp van de brandweer werden twee mensen uit de woning ontzet. Alle bewoners werden in veiligheid gebracht. Er vielen geen gewonden.

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld. Die is ondertussen tot de conclusie gekomen dat het vuur accidenteel is ontstaan.

