2 Antwerpenaren zitten quarantaine uit in Middelkerke

Twee positief geteste personen uit de provincie Antwerpen zijn naar hun tweede verblijf in Middelkerke getrokken om hun quarantaine uit te zitten. Dat bevestigen waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens en burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Momenteel verblijven twee besmette personen uit de provincie Antwerpen in hun tweede verblijf in Middelkerke. "Het is mij ter ore gekomen dat ze hier hun quarantaine komen uitzitten", vertelt burgemeester Dedecker.

"We staan machteloos"

Daarop contacteerde de burgemeester waarnemend gouverneur Anne Martens. "Blijkbaar kan ik wettelijk gezien niets doen aan deze situatie. Ik kan ze niet naar huis sturen en in principe kunnen ze hier gewoon rondwandelen. We staan machteloos", vertelt Dedecker.

"Blijf thuis als je ziek bent"

Martens roept intussen op om absoluut thuis te blijven indien je ziek bent. "Het is echt niet de bedoeling om om de quarantaine uit te zitten naar zee te trekken. Op die manier verspreiden de besmettingen zich. Wie ziek is, symptomen heeft of positief test, blijf thuis."