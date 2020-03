1850 nieuwe besmettingen, nu 353 doden: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Er werden 1850 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. In onze provincie zijn er nu in totaal 1027 bevestigde gevallen

Meer dan 9.134 besmettingen

Tot nu toe werden in totaal 9134 bevestigde gevallen gemeld; 5475 gevallen (60%) in Vlaanderen, 2496 (27%) gevallen in Wallonië en 980 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 183 gevallen (2%).​

1063 mensen uit ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 575 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 205 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 en 27 maart werden 3913 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 1063 personen verlieten het ziekenhuis.

Op 27 maart werden 3717 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 789 bedden op intensieve zorgen.​