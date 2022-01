"184.000 dode dieren door stalbranden in 2021"

Bij de stalbrand in Wervik, afgelopen woensdag, kwamen 1200 varkens om. Economisch en mentaal is dat ook voor de landbouwer in kwestie zwaar. Dit jaar stierven al heel wat dieren bij een stalbrand, zegt Animal Rights.

De dierenrechtenorganisatie grijpt de stalbrand in Wervik aan om opnieuw haar punt te maken rond de dieren die omkomen in de vlammen. In 2021 stierven minstens 184.910 dieren in stalbranden. In de pers kon Animal Rights 26 branden tellen. Bij 11 branden kwam telkens minstens 1 dier om het leven. Concreet gaat het om 183.000 kippen, 1.625 varkens, 210 schapen en 75 runderen. In 2020ging het nog om 70.460 slachtoffers. Het cijfer is in 2021 dus meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020.

"Politiek is nalatig"

Animal Rights wil de problematiek op de politieke agenda krijgen. "De overheden in ons land houden na jarenlang aandringen op politiek niveau nog steeds geen cijfers bij. Daarom maakt Animal Rights zelf een overzicht aan de hand van de berichtgeving in de media. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er dus nog meer slachtoffers van stalbranden die niet in de media verschenen. Na elke grote stalbrand staat de problematiek opnieuw op de politieke agenda. Er worden echter zelfs na jarenlang aandringen nog niet eens cijfers van het aantal stalbranden en daaruit voortvloeiende slachtoffers bijgehouden door de Vlaamse, Waalse en federale overheden."