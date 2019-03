180 extra woningen in hartje Diksmuide

Met de start van de infrastructuurwerken gaven burgemeester Lies Laridon, Geert Sanders (WVI), Daniël Vanpoucke (De Mandel) en Frans Verhegge (Woonmaatschappij Ijzer en Zee) gisteren het symbolische startschot voor de aanleg van deze nieuwe woonzone aan de Tuinwijk.

Het woonproject met zowel sociale koopwoningen, huurwoningen en appartementen als sociale en vrije kavels heeft een oppervlakte van 7 hectare.

“De bevolking van Diksmuide kan de komende jaren aangroeien dankzij de 180 woongelegenheden in het hart van mijn stad”, beaamt burgemeester Lies Laridon. Geert Sanders vult aan: “Als we de huidige timing kunnen aanhouden, hopen we te starten met de verkoop van de 105 bouwrijpe kavels in het voorjaar van 2020."