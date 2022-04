18 scheepswrakken in de Noordzee krijgen een extra bescherming. Elk wrak ouder dan 100 jaar is al cultureel erfgoed maar de 18 krijgen nu bijkomende beschermingsmaatregelen.

Het gaat onder meer om een torpedoboot uit 1908, een Brits zeilschip uit 1804 en een Duitse stoomboot uit 1906. In totaal zijn al ruim 50 scheepswrakken als cultureel erfgoed erkend. Voor onze kust liggen naar schatting 280 wrakken. Rond de 18 scheepswrakken met extra bescherming is vissen of dreggen in een straal van 150 meter verboden. De scheepvaartpolitie, de douane en defensie zullen toezien op de naleving van het verbod.