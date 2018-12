1,8 miljoen euro voor West-Vlaamse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 1,8 miljoen euro in 14 energiebesparende projecten in schoolgebouwen in het basis- en secundair onderwijs in West-Vlaanderen.

De projecten verlagen de CO2-uitstoot. Het gaat om een totale investeringskost van 3,5 miljoen euro.

Zo worden bijvoorbeeld in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge werken gedaan aan isolatie en schrijnwerk. De totale kostprijs daarvan is 1,8 miljoen euro waarvan een half miljoen euro subsidies. Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook in de Vrije Basisschool voor Buitengewoon onderwijs Sint-Idesbald in Roeselare de verwarming vernieuwd. Op die manier kan heel wat bespaard worden op de energiefactuur en wordt er minder energie verspild.