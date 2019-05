18 maanden cel en 72.000 euro boete voor tafelschuimster?

Het openbaar ministerie vorderde bij verstek 18 maanden effectieve gevangenisstraf en 72.000 euro geldboete.

'De schrik van de kusthoreca'

Nadine W. heeft de afgelopen maanden al een stevig palmares opgebouwd als tafelschuimster. Begin december 2018 veroordeelde de Veurnse strafrechter haar tot twee maanden gevangenisstraf. In de correctionele rechtbank van Brugge kwamen daar in maart nog eens 15 maanden cel bij. Voor de zogenoemde 'schrik van de kusthoreca' werden de afgelopen weken op verschillende zittingen in totaal 50 maanden cel gevorderd. W. bestelt meestal vrij eenvoudige gerechten, zoals een croque monsieur of kaaskroketten. Vaak drinkt ze daarbij cognac, koffie of frisdrank.

Dinsdagochtend moest W. zich verspreid over drie dossiers verantwoorden voor feiten in niet minder dan zeven horecazaken in De Haan, Gent, Brugge en Middelkerke. Eén van de slachtoffers was deze keer een Chinees restaurant in Middelkerke. "Het verhaal is ondertussen alom bekend. Mevrouw eet en drinkt naar believen, maar kan niet betalen", schetste procureur Céline D'havé. In elk dossier vorderde het OM zes maanden cel en 24.000 euro boete, de maximumstraf voor recidivisten.

Voorlopig zat ze nog geen dag in de gevangenis, maar dat zal wellicht veranderen na de vonnissen in de meest recente dossiers. In totaal hangt haar immers al 85 maanden cel boven het hoofd. Haar aanhouding is wellicht pas voor deze zomer, wanneer de meeste vonnissen definitief kunnen zijn.

De rechter doet uitspraak op 25 juni.

