18-jarige onder invloed rijdt auto in de prak in Zwevegem

De jonge bestuurster uit Moeskroen kwam er zelf zonder kleerscheuren vanaf, maar moest wel haar rijbewijs inleveren. Een ademtest toonde aan dat ze te veel alcohol in haar bloed had.

Wegversmalling

Het ongeval gebeurde rond 20 uur in de Bellegemstraat in Zwevegem. Bij een wegversmalling knalde de jonge vrouw tegen een betonnen verkeersgeleider, waarop ze de controle over haar wagen verloor. Via een verlichtingspaal belandde haar auto uiteindelijk in de zijkant van een stilstaand voertuig. De schade aan de twee auto's is onherstelbaar en ook drie omliggende auto's liepen door afgesprongen brokstukken averij op. Op straat lagen brokstukken en waren er olievlekken die de brandweer opkuiste.