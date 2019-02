Bij een ongeval op de snelweg A19 is afgelopen nacht een fietser van 18 jaar uit Wevelgem om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde rond 2u30 in de richting van Kortrijk net voor de afrit Menen. Waarom de fietser op de snelweg reed, is onduidelijk. Hij werd gegrepen door een auto en overleed ter plaatse. In de auto vielen geen gewonden. De fietser reed naar Ieper aan de verkeerde kant van de snelweg en werd aangereden door een auto die richting Kortrijk reed.

Door het ongeval was de A19 tijdelijk deels afgesloten voor het verkeer.