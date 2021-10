18-jarige die Kortrijk opschrikte vrij onder voorwaarden

De jongeman van 18 die afgelopen donderdag Kortrijk en Waregem opschrikte met een airsoftwapen moest vanochtend voor de raadkamer in Kortrijk verschijnen. Hij is vrij onder voorwaarden.

De onderzoeksrechter hield de jongeman uit Waregem eerder aan voor illegale wapendracht en het verspreiden van valse berichten over een mogelijke aanslag. Vandaag besliste de raadkamer dat de jongeman, die al langer psychische problemen heeft, niet langer in de cel moet blijven. De advocaat van de 18-jarige had de vrijlating onder voorwaarden gevraagd. En die krijgt hij dus.

Eén van de voorwaarden is een residentiële opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij moet zich ook laten behandelen voor zijn drugsprobleem, zegt Tom Janssens, woordvoerder van het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.