De jongeman van 18 die afgelopen donderdag Kortrijk en Waregem opschrikte met een airsoftwapen moest vanochtend voor de raadkamer in Kortrijk verschijnen.

De onderzoeksrechter hield de jongeman uit Waregem eerder aan voor illegale wapendracht en het verspreiden van valse berichten over een mogelijke aanslag. Vandaag beslist de raadkamer of de jongeman, die al langer psychische problemen heeft, nog langer in de cel moet blijven. Zijn moeder trok eerder al aan de alarmbel dat ze geen gepaste hulp vonden. De advocaat van de 18-jarige heeft de vrijlating gevraagd onder voorwaarden.

BEKIJK OOK HET DOSSIER ROND DEZE ZAAK.