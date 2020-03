1.795 bevestigde gevallen, 21 doden: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

De laatste 24 uur werden 309 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus gerapporteerd. Er waren145 gevallen (47%) in Vlaanderen, 95 in Wallonië (31%) en 48 gevallen (15%) in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 21 gevallen (7%).

Tot nu toe zijn er in totaal 1.795 bevestigde gevallen. 21 mensen zijn al aan de aandoening gestorven. In de laatste 24 uur werden 187 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen en 51 personen verlieten het ziekenhuis. Tussen 13 en 18 maart werden 615 patiënten met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis en 155 personen verlieten het ziekenhuis. De meeste besmette personen zitten in de leeftijdscategorie tussen 40 en 49 jaar.

