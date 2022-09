175 kaarsjes voor borstelfabrikant Colpaert uit Izegem

Borstelfabrikant Colpaert in Izegem bestaat 175 jaar en is al die tijd in handen van dezelfde familie gebleven. Dat viert het bedrijf vanavond met personeel, klanten en leveranciers. Rond 1930 had Izegem een bloeiende borstelnijverheid met tientallen fabrikanten en zo’n 3000 werknemers. Colpaert...

Van ambacht tot geautomatiseerde borstelproductie, de familie Colpaert heeft het allemaal meegemaakt. De automatisering in de jaren ‘60 en de epoxylijmen in de jaren ‘70 hebben de borstelproductie grondig veranderd.

Flexibiliteit was onze sterkte

Op een bepaald moment in de geschiedenis wordt de markt overspoeld door Italiaanse import. Veel fabrikanten overleven de stormen niet, maar Colpaert wel.

"Door de flexibiliteit van ons bedrijf konden we rap inspelen op de wensen van de klanten. Dat is de sterkte geweest van ons bedrijf", zegt Ludo Colpaert van de vijfde generatie.

"Top in verfborstels"

Vandaag maakt Colpaert vooral verfkwasten. Maar ook in de niche van verfborstels heeft China intussen een groot deel van de markt ingenomen. "België en Nederland staan bekend voor topkwaliteitsverven. Dan heb je hier ook kwaliteitsgereedschap nodig", zegt bestuurder Dries Lescouhier.

Colpaert is de enige en misschien wel laatste verfkwastenfabrikant in het land. 70 procent van de kwasten wordt in België verkocht, 30 procent is voor de export, vooral naar de buurlanden. De vraag naar verfkwasten is alleen maar toegenomen omdat mensen hun kwasten minder en minder uitspoelen.