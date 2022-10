171ste traditionele 'hondenzwemming' in Sint-Baafs-Vijve

In Sint-Baafs-Vijve is het intussen de 171ste traditionele 'hondenzwemming'. Zo'n 70 honden sprongen De Leie in en zwommen zo snel mogelijk naar de overkant aangemoedigd door hun baasjes en heel wat toeschouwers.

Zodra de vlag naar beneden gaat, sprinten de honden naar het water. De dieren zonder watervrees springen meteen en zwemmen zo snel ze kunnen naar de overkant. Maar heel wat honden aarzelen om te springen of vinden het veiliger om terug te keren naar de startplaats.

Het evenement is een stukje folklore en erfgoed, want de hondenzwemming is uniek in Vlaanderen. Baasjes komen dan vooraf al eens testen of de hond een goed figuur zal slaan.

Elk jaar schrijven toch zo’n 60 à 70 deelnemers hun hond in de hoop eeuwige roem te verwerven in Sint-Baafs-Vijve.