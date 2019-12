170 tachtigers herbeleven kerstfeest 1944

170 80-plussers zullen dan samenkomen om een kerstfeest te herdenken dat plaatsvond in 1944, na de bevrijding. De Britse soldaten boden dat feest aan voor 2.000 kinderen, als dank omdat ze na de oorlog zo goed werden opgevangen door de plaatselijke bevolking. 170 van hen zullen er op 20 december opnieuw bijzijn, net als een Britse delegatie.

Mooie getuigenissen

Vandaag kwamen al enkele senioren samen om te vertellen over het feest van 75 jaar geleden. De gemeente Wevelgem en de heemkundige kring zullen hun getuigenissen dan afspelen op het kerstfeest over twee weken. Deze tachtigers vertellen enthousiast hoe zij in 44 het kerstfeest beleefden. Ze herinneren zich vooral de lange stoet van school naar de feestplaats in de magazijnen van het bedrijf Byttebier, maar ook de gastvrijheid van de Britse soldaten.