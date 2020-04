170 nieuwe sterfgevallen door coronavirus, 4.976 mensen in het ziekenhuis

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames de voorbije 24 uur is voor het eerst sinds 18 maart onder de 200 gezakt, tot 172. Dat melden de interfederale woordvoerders, Steven Van Gucht en Emmanuel André, dinsdag op hun dagelijkse persconferentie over het nieuwe coronavirus.

Er werden 973 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. En er zijn 170 bijkomende sterfgevallen gemeld. In totaal liggen nu 4.976 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting.

40.956 bevestigde gevallen

Er werden 973 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 389 (40%) in Vlaanderen, 511 (53%) in Wallonië, en 60 (6%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 13 gevallen (1%).

Tot nu toe werden in totaal 40.956 bevestigde gevallen gemeld; 23.325 gevallen (57%) in Vlaanderen, 12.884 (31%) gevallen in Wallonië en 4.169 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 578 gevallen (1%).

4.976 mensen in ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 172 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 107 verlieten het ziekenhuis.

Op 20 april werden 4 976 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1 079 bedden op intensieve zorgen. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 56, waarvan 8 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

4.555 gevallen in West-Vlaanderen

In onze provincie zijn er 4.555 bevestigde gevallen. Benieuwd naar de spreiding per stad of gemeente in onze provincie? Bekijk hier de kaart.

170 nieuwe sterfgevallen

Er werden 170 sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. Dat brengt het totaal op 5.998 sterfgevallen. Sinds 12 april is in het aantal nieuwe overlijdens een lichte afname te merken, zei Steven Van Gucht.