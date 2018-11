17 transmigranten gevonden tussen lading kiwi's

Gisteren werd de Scheepvaartpolitie opgeroepen omdat zeventien mensen in Zeebrugge in een koeltransport werden aangetroffen.

Het koeltransport was een bedrijf binnengereden en toen de deuren geopend werden, werden ze in de laadruimte ontdekt. Twaalf transmigranten liepen het havengebied in, de politie trof de vijf anderen ter plaatse aan. Korte tijd later werd ook de rest teruggevonden.

De vrachtwagen was geladen met kiwi’s en kwam uit Italië. De Servische vrachtwagenchauffeur werd verhoord en is weer op vrije voeten. Het onderzoek wees uit dat de transmigranten door mensensmokkelaars in het koeltransport werden gestopt. Dat gebeurde vermoedelijk op de parking in Rotselaar toen de vrachtwagenchauffeur aan het slapen was. De transmigranten zelf waren met voertuigen vanuit een vluchtelingenkamp in Duinkerke naar Rotselaar gebracht. Ze zijn tussen de 15 en de 42 en komen naar eigen zeggen uit Irak. Ze zijn ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.