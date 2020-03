17 nieuwe bewakingscamera’s op Vis- en Kiekenmarkt in Ieper

Ieper investeert in 17 nieuwe camera’s op de Vis- en Kiekenmarkt. Dat is de Ieperse uitgaansbuurt. De camera’s zijn sinds afgelopen woensdag operationeel.

“Er zijn nu meer én betere camera’s, wat de politie toelaat om sneller problemen te signaleren en in te grijpen”, aldus burgemeester Emmily Talpe.

Naar aanleiding van een aantal incidenten vorig jaar en in overleg met de politie, evalueerde het college van burgemeester en schepenen in Ieper de camera’s aan de Vis- en Kiekenmarkt. De 10 bestaande camera’s in de Ieperse uitgaanbuurt bleken aan vervanging toe, gezien bij de beelden gezichtsherkenning niet altijd mogelijk was. Bijkomend werd beslist om nog 7 extra camera’s aan te kopen.

“De nieuwe camera’s dekken nu de hele zone en leveren veel hogere beeldkwaliteit. Zowel overdag als ’s nachts is alles duidelijk te zien. De camera’s hebben zo een groter preventief effect, maar tegelijk laten ze de politie toe om sneller problemen te detecteren en in te grijpen. De beelden kunnen ook als bewijsmateriaal worden aangewend. Positief dus voor de veiligheid van onze jongeren die er uitgaan en in het belang van de buurtbewoners”, aldus burgemeester Emmily Talpe.

Ieper investeerde in totaal 40 000€. De beelden worden rechtstreeks doorgestuurd naar de dispatching van de politiezone Arro Ieper en worden daar live opgevolgd.