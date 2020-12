1,7 miljoen euro voor snelwegparkings om transmigratie aan te pakken

Vlaanderen gaat extra investeren in de snelwegparkings in West-Vlaanderen om het probleem van mensensmokkel en transmigratie aan te pakken.

Het neemt infrastructurele maatregelen zoals het plaatsen van camera’s, het afsluiten van parkings met hekwerk of het plaatsen van constructies op de middenbermen tegen het overlopen van autosnelwegen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Problemen met transmigranten aan snelwegparkings is een maatschappelijk gegeven. Het Agentschap Wegen en Verkeer kan dit probleem helaas niet alleen oplossen, daarom dat ook het federale niveau nauw werd betrokken in de uitwerking van het plan van aanpak. Begin 2021 starten we met het realiseren van bijkomende infrastructurele maatregelen in West-Vlaanderen en blijf ik beroep doen op de privébewakingsteams.”

Op de parking langs de E17 in Marke komt er een nieuw hekwerk en een speciale toegang voor politiediensten (400.000 euro). Langs de E40 in Jabbeke komt er een constructie op de middenberm en zal de parkinguitbater de zone herinrichten (250.000 euro). Ook in Mannekensvere komt er een constructie op de middenberm tegen overlopen (225.000 euro). In Westkerke komen er verschillende camera’s, een hekwerk, een speciale toegang voor de politie en een constructie op de middenberm (540.000 euro).