Tijl maakte de beelden begin deze maand met een wildcamera, in een bos in de buurt van Ieper. Boommarters zijn heel zeldzaam, en jongen al zeker, maar de laatste jaren duiken ze weer op in West-Vlaanderen. Volgens Natuurpunt Vlaanderen een teken dat de natuur het goed doet. De dieren leven vaak in holtes van oudere bomen.