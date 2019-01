In de Slachthuisstraat in Ieper raakten vannacht 17 auto’s beschadigd.

Eén of meerdere vandalen trokken er verschillende krassen in 17 geparkeerde voertuigen. De politie is een verdachte op het spoor maar voorlopig is er nog niemand opgepakt. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Op sociale media uitten veel Ieperlingen hun ongenoegen over de vandalenstreek.