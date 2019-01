17 arrestaties voor schijnhuwelijken en mensenhandel

De Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen heeft in opdracht van de Ieperse onderzoeksrechter achttien huiszoekingen uitgevoerd op diverse adressen in het Brusselse en in Ieper.

Ze kreeg hiervoor bijstand van verschillende lokale politiezones uit Brussel en van andere federale politie-eenheden. In totaal namen een 300-tal politiemensen aan de actie deel. De actie kwam er na een maandenlang onderzoek door het gespecialiseerd team mensenhandel / mensensmokkel. Die was op zoek naar een criminele organisatie die ervan werd verdacht schijnhuwelijken op te zetten tussen voornamelijk Pakistaanse mannen en Portugese vrouwen.

Huwelijken in Portugal

Een aantal van die koppels had zich in Ieper gevestigd. Het was de burgerlijke stand van Ieper die de kat de bel aanbond. Het onderzoek gaf aan dat de huwelijken inderdaad verdacht waren, en dat het niet ging om geïsoleerde gevallen. Mogelijk was er dus sprake was van een organisatie van schijnhuwelijken. Daarbij werden linken gelegd naar de Brusselse regio en naar Portugal. Tientallen georganiseerde schijnhuwelijken werden in kaart gebracht. Op basis van valse documenten werden huwelijken geregistreerd die in werkelijkheid nooit in Portugal werden voltrokken. Op die manier konden Pakistaanse mannen hier verblijven tewrijl de vrouwen weer naar het land van oorsprong vertrokken..

Uitbuiting

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat bepaalde Pakistanen constructies hadden opgezet met met firma’s die werden ingezet in de handel in goedkope textiel op allerlei markten. Daarbij werden werknemers ingezet, ook veelal Pakistanen, zonder de nodige papieren. Wat het vermoeden doet rijzen dat ze uitgebuit werden en er sprake is van mendenhandel.

17 mensen werden gearresteerd, ze zullen voor de onderzoekrechter verschijnen. Tijdens de huiszoekingen in Brussel trof de politie 43 mensen zonder papieren aan, vooral van Pakistaanse origine. Ook in Portugal waren er huiszoekingen en zijn er drie mensen gearresteerd. Dat is de verdienste van het gemeenschappelijk onderzoeksteam dat opgericht werd tussen België en Portugal in nauwe samenwerking met Europol.