De festivalgangers zakten massaal af naar de festivaltenten voor concerten van De Jeugd Van Tegenwoordig, Laura Tesoro, #LikeMe, Shizzle Le Sauvage en Kapitein Winokio.

Festival aan Zee zette dit jaar extra in op duurzaamheid. Net zoals vorig jaar bestelden festivalgangers alcoholische dranken in herbruikbare bekers. Op zaterdag was er felle wind in De Panne, waardoor het gratis speeldorp niet open ging. Toch zat de Mainstage, de grootste festivaltent, vol.