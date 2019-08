16.000 festivalgangers op uitverkochte tweede dag Dranouter

Het Festival Dranouter heeft zaterdag, op de tweede festivaldag, zowat 16.000 bezoekers over de vloer gekregen. Dag twee was volledig uitverkocht. Op de podia konden festivalgangers optredens meepikken van onder anderen Tourist LeMC, Tom Odell en SX.

Het is de eerste keer dat de zaterdag uitverkocht is. Voor zondag zijn er nog tickets verkrijgbaar via de website en aan de festivalkassa's ter plaatse. "Kort na de middag bleek al dat onze zaterdag een schot in de roos zou zijn", zegt organisator Bavo Vanden Broeck.

Straattheater

"Er kwam veel volk af op de Bierkaarting, een activiteit in het kader van de voorzittersverkiezingen van 'Feestcomiteit Dikkebusstraat'. Die straattheaterproductie hebben we opgezet naar aanleiding van 45 jaar Festival Dranouter", aldus de organisator.

Nog tickets op zondag

Zaterdagavond stonden Tom Odell en Tourist LeMC nog op de Mainstage. Voor zondag, de laatste dag van het festival, zijn er nog tickets beschikbaar via de website en aan de festivalkassa's. Dan treden onder andere The Kooks, Jasper Steverlinck, Zwangere Guy, Jan Verstraeten en Ibeyi op