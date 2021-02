1.600 bomen voor omgeving Esenkasteel

De provincie West-Vlaanderen zal 1.600 bomen aanplanten rond het Esenkasteel in Diksmuide. Die aanplanting kadert in de inrichting van het gebied rond het Esenkasteel.

Na de eerste aanplanting komen in het gebied ook wandelpaden, fruitbomen en een recreatieve zone. De aanplant zal slechts enkele dagen in beslag nemen.

In 2019 kocht de Provincie een perceel van ruim een hectare dat braak kwam te liggen. Het terrein dat grenst aan het kasteelpark wordt nu opnieuw ingericht met een bosgedeelte, een recreatieve zone, wandelpaden en een open ruimte met fruitbomen. In een eerste fases plant de provincie bijna 60 are aan met inheemse boomsoorten. In totaal gaat het om ongeveer 1.600 bomen waaronder zomereik, zomerlinde en boskers.

Aan de randen van het bos komt een struikgordel van zo'n 700 planten. Centraal in het bos blijft een open ruimte van 860 vierkante meter met bestaande fruitbomen. Na de aanplant worden ook wandelpaden aangelegd. Daarnaast is er ook ruimte voorzien om te picknicken.

De Provincie investeerde 71.280 euro in de aankoop van de hectare grond. Voor de aankoop van het perceel en de bosaanplant kent Agentschap Natuur en Bos een subsidie toe van 20.370 euro uit het boscompensatiefonds.