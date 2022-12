In Brugge daagden 160 deelnemers op voor de traditionele kerstduik in de Langerei. De Brugse IJsberenkring organiseert de duik al sinds 1973 maar had nog nooit zoveel deelnemers.

Zwemmen in het smeltende ijs was voor de Brugse IJsberenkring een geschenk uit de hemel. Ze waren ontzettend tevreden met de vrieskou, want na de halfslachtige edities van vorig jaren, was het eindelijk nog eens echt ijsberenweer. Nadat de waaghalzen voldoende opgewarmd waren, was het aan de kerstman om het spektakel te openen. Zo’n 160 deelnemers namen een duik in ijskoude water van de Brugse Reien.