16 West-Vlamingen leggen eed af in Kamer

In Brussel leggen 16 West-Vlamingen vanmiddag de eed af in de Kamer. Dat gebeurt om 14u15.

De 16 West-Vlamingen komen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers na de jongste verkiezingen van 26 mei. Voor meer dan de helft is een zitje in de Kamer nieuw.

Dit zijn de zestien Kamerleden die de provincie West-Vlaanderen vertegenwoordigen: