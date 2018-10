16 maanden cel gevorderd voor hacker

Door hem werden wellicht duizenden computers geïnfecteerd. Het openbaar ministerie vorderde bij verstek een effectieve celstraf van 16 maanden.

In 2014 rolde de Amerikaanse FBI een bende op die gespecialiseerd was in malware. Met een tool zoals Blackshades kunnen hackers onder andere de webcam van hun slachtoffers overnemen. De getroffen computers kunnen ook versleuteld worden, bijvoorbeeld om dan losgeld te eisen. Daarnaast wordt Blackshades gebruikt om gebruikersnamen en wachtwoorden te stelen.

Niet onschuldig

Op de klantenlijst in het Amerikaanse onderzoek stond ook de naam van Frederik D. uit Knokke-Heist. Als 18-jarige kocht hij op 30 december 2011 de bewuste hackerstool. Na een huiszoeking op 13 mei 2014 bekende D. de aankoop van Blackshades. Naar eigen zeggen bekeek de beklaagde via de webcam wat zijn slachtoffers deden. Het was ook zijn bedoeling om wachtwoorden van andere gebruikers te stelen op het online game RuneScape. Op die manier wilde hij hun 'goudstukken' afhandig maken.

Volgens het openbaar ministerie raakten waarschijnlijk duizenden computers geïnfecteerd door de beklaagde. Veel sporen zijn echter gewist, doordat de computer van D. in januari 2014 crashte. "De feiten zijn absoluut niet onschuldig, dit is geen huis-tuin-en-keukenhacking", benadrukte de procureur. Het OM vorderde 16 maanden gevangenisstraf, 1.200 euro boete en de verbeurdverklaring van zijn computer. De rechter doet uitspraak op 5 december.