15.000 toeschouwers voor vernieuwde Ruislé Peirdekoers

Ruislé Peirdekoers werd nieuw leven ingeblazen. In totaal stonden er 16 drafpaarden aan de start voor de Kortebaan, dat is een afvallingswedstrijd over een korte afstand.

Ruislé Peirdekoers is een afvallingsrace over een korte afstand waarbij twee paarden zij aan zij 280 meter draven in rechte lijn.Naast De Haan op het strand is Ruiselede momenteel de enige officiële drafwedstrijd Kortebaan in het veld in onze provincie. De organisatie en eigenaars zorgden in voor extra afkoeling van de paarden, die in deze weersomstandigheden hun koers moesten afwerken.

Het is drukkend warm, maar het parcours ligt helemaal in de schaduw en het wordt regelmatig nat gespoten tussen de korte races. De paarden worden in ieder geval extra goed verzorgd in dit weer. In totaal kwamen 1500 toeschouwers naar de wedstrijd, waren er 16 paarden aan de start en was er een live-streaming voorzien. De traditie van Ruislé Peirdekoers is voorlopig gered.