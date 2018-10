15.000 poppy's voor Engels kerkje

Vrijwilligers van de St. Georges Memorial Church, het Engels kerkje in de volksmond, riepen enkele maanden geleden op om zoveel mogelijk poppy's te haken voor een herdenkingsproject in de periode van de Wapenstilstand. Tientallen mensen uit Groot-Brittannië en de streek van Ieper gaven gehoor aan die oproep. Ondertussen heeft de kerkgemeenschap al meer dan 14.500 poppy's.

Ieperlinge Nicole Prinzie (70) haakte 155 poppy's voor het herdenkingsinitiatief. "Ik was ongeveer een half uur bezig per poppy. Zo kan je ongeveer inschatten hoeveel werk ik had, maar ik doe dat graag. Zeker voor zo'n magnifiek initiatief. Ik hoorde dat ze duizenden poppy's nodig hadden, dus ik wou graag mijn steentje bijdragen, net zoals veel andere Ieperlingen."

Primeur

Er werden een 1.500-tal poppy's gehaakt in de streek, sommige kwamen zelfs uit Brugge. Een groep vrijwilligers begon afgelopen maandag met het lijmen van de poppy's aan meterslange groene doeken, die binnenkort van de kerktoren worden gerold. "Het is de bedoeling dat de poppy's precies als watervallen uit de toren komen en dat aan drie kanten van de kerk", vertelt Britse Ieperling John Arnold, de syndicus van de kerk. "De poppystromen symboliseren het bloed dat vergoten werd tijdens WOI. De brandweer van Ieper zal de poppydoeken eind oktober via de ladderwagen ophangen aan de kerktoren."

Een 'poppy cascade' wordt vooral gemaakt ter hoogte van Britse gebouwen in de periode van Wapenstilstand. "Maar voor Ieper wordt dit een primeur. De poppywatervallen blijven er hangen tot begin december, als dat praktisch mogelijk is. Op 11 november zit onze kerk telkens vol met Britse herdenkingsbezoekers. Voor Britten is deze kerk het belangrijkste gebouw in Ieper na de Menenpoort."