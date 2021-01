In Diksmuide wordt er in enkele lagere scholen en ook in de secundaire scholen getest op het coronavirus. In totaal gaat het om zo'n 1.500 leerlingen.

Dat is ondermeer zo in de school voor buitengewoon onderwijs Klimop. Daar testen ze 90 leerlingen. Ook in de gemeentelijke basisschool in Esen zijn er testen in de drie hoogste jaren bij zo'n 40 kinderen. Morgen en overmorgen komen dan de secundaire scholen aan bod, nog eens ruim 1000 tests. In Diksmuide komen enkel die scholen aan bod waarbij er een link is met het woonzorgcentrum in Merkem. Dat kan bijvoorbeeld wanneer één van de ouders van een leerling daar werkt.