1.500 klaaskoeken voor zorgverleners AZ Delta

1.500 koeken. Zoveel willen ze er bakken. Een flinke klus voor de leerlingen van de afdeling bakkerij bij het MSKA. Ze willen er de zorgverleners mee bedanken, die het in deze tijd extra zwaar hebben. "Toch krijgen ze hiervoor niet altijd de waardering die ze verdienen," klinkt het. "Onze leerlingen wilden dan ook iets terug doen."

"In onze lessen actief burgerschap komt dit vanzelfsprekend aan bod. Hoe kan het dat mensen in tijden van nood boven zichzelf uitstijgen? Wetende dat een heel deel van de bevolking de simpele regels aan hun laars lapt. Op onze school willen we de leerlingen motiveren om de regels te volgen en sensibiliseren zodat ze begrijpen wat de gevolgen anders kunnen zijn."

De lading verse klaaskoeken gaat halfweg deze week naar het ziekenhuis AZ Delta.