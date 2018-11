150 slachtoffers van partnergeweld per jaar in PZ Westkust

150 gevallen van partnergeweld in 2015, 167 in 2016 en 156 in 2017. Het gaat om strafbare feiten met vrouwen als slachtoffer, gepleegd in Koksijde, Nieuwpoort en De Panne.



Ine Deburchgraeve, Politiezone Westkust:”We spreken dan over stalking, over slagen en verwondingen. Maar we moeten er ook rekening mee houden dat er heel wat mensen zijn die geen aangifte durven doen.”



Soroptimist Veurne-Westhoek wil het taboe bespreekbaar maken, en slachtoffers van partnergeweld aanmoedigen om zich te melden, bij de politie of het CAW. Misschien is de drempel bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk wat minder hoog. Net als de politie nemen ze bij het CAW zo snel mogelijk contact op met het slachtoffer voor een gesprek. En opvallend, vaak wordt ook hun partner, de dader dus, bij het gesprek betrokken.



Karen Feys, CAW: “Omdat wij eigenlijk nog heel vaak horen van slachtoffers dat zij hun man nog graag zien. Los van de feiten die gebeurd zijn, is dat eigenlijk een toffe papa, is dat eigenlijk een leuke partner, maar op een aantal momenten is dat geen fijne partner. En dan kijken wij om die partner mee te vragen op gesprek. Wij kijken dan samen met het koppel, waar loopt het mis in de communicatie, en waar kunnen we het geweld aan de kant zetten, en andere vormen van communicatie installeren om die geweldsspiraal te doorbreken.”



Nu zondag is het Orange Day, de internationale dag tegen geweld op vrouwen en meisjes. Het is de start van een 16-daagse sensibiliseringscampagne. Heel wat gebouwen, ook bij ons, zullen dan oranje kleuren.