In Brugge doken deze middag zo’n 150 ijsberen de Langerei in. Een jaarlijkse traditie die al bijna 45 jaar standhoudt. Op winterse toestanden eind december kan je tegenwoordig niet meer rekenen maar dat deert de duikers en toeschouwers duidelijk niet.

11 graden en een winterzonnetje, neen berenkoud is het niet vandaag. Maar het water blijft met slechts twee graden natuurlijk wel fris, ook voor doorwinterende ijsberen. De duik hier in Brugge is voor de IJsberen meteen ook de start van de wintercompetitie in het buitenwater.