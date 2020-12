150 gezinnen in Spiere-Helkijn krijgen fijne feestmaaltijd

Het gemeentebestuur is actief op zoek gegaan naar mensen en gezinnen die het moeilijk hebben rond deze tijd. Vrijwilligers brengen hen een driegangenmenu, zodat niemand in de kou blijft staan op kerstavond. En drie lokale restaurants kregen de vraag om voor hen een bijzonder kerstmaaltijd te bereiden. Voor zo'n 150 gezinnen in totaal.