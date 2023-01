15 sluikstorters betrapt en beboet in Izegem

Hoe hard gemeentearbeiders ook hun best doen, ze blijven zwerfvuil vinden. Rond enkele glasbollen in de stad staan af en toe camera's die sluikstorters moeten afschrikken. Maar Izegem treedt ook anders op.

"Onze medewerkers zelf, nadat zij een sluikstort hebben opgeruimd, gaan echt wel alles uitpluizen, letterlijk, dat is echt wel vies werk te noemen. Zij gaan letterlijk in het vuil gaan zoeken of daar een etiketje met een naam op is of daar een ticket van een winkel of wat dan ook aanwezig is waar iets herkenbaar op staat, waar een naam op staat en zo proberen wij de dader te vatten", klinkt het bij burgemeester Bert Maertens.

Wie betrapt wordt, krijgt een boete en sinds dit jaar is die zelfs nog wat gestegen: een gasboete kan oplopen tot 350 euro en ook een retributie voor het opruimen van het vuil van 275 euro.

