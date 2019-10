In totaal reden 124 van de 759 gecontroleerde bestuurders te snel voorbij de flitswagen. dat is 15 procent. Eén hardrijder haalde een topsnelheid van 88 kilometer per uur in de bebouwde kom waar slechts vijftig is toegelaten. Voor dit roekeloos rijgedrag moet hij zich verantwoorden voor de politierechter.

Zone Vlas

In de zone VLAS werden 6.963 bestuurders gecontroleerd. 515 daarvan reden te snel, wat overeenkomt met 7,4 %.