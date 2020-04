15 procent van werven openbare werken heropgestart

Dat blijkt uit een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht uit Brugge aan minister Lydia Peeters. In onze provincie is er weer activiteit op 17 werven. In samenspraak met de Bouwunie blijven de werknemers op voldoende afstand en beperken aannemers het aantal mensen op een werf. Omdat er minder verkeer is, is het bovendien aangenamer om terug aan de slag te gaan. De minister roept ook lokale besturen op om openbare werken te hervatten. Lambrecht denkt dan meteen aan het project in de Katelijnestraat in Brugge.