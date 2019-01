15 nieuwe windturbines aan E40

In Oudenburg heeft de gemeenteraad een project goedgekeurd om 15 nieuwe windturbines te bouwen aan de E40-snelweg tussen Jabbeke en Gistel.

De polders aan de snelweg tussen Jabbeke en Adinkerke behoren tot de meest windrijke van Vlaanderen en zouden heel wat elektriciteit kunnen opwekken. Oudenburg steunt dit project dan ook volop.

Anthony Dumarey, burgemeester Oudenburg: "We gaan hier op de grens van Gistel en Westkerke drie nieuwe windturbines bijkrijgen. Op de grens van Jabbeke en Ettelgem komen er nog twee. In totaal is het een veel groter project van vijftien nieuwe windmolens."

Particuliere investeerders

Het project is nu in handen van Aspiravi en Storm die ook particuliere investeerders willen betrekken. Oudenburg, Gistel en Jabbeke staan er positief tegenover. Ook Vlaanderen en de provincie zijn gewonnen om van de zone langs de E40 richting Calais een winzone te maken voor windenergie.

Er loopt wel nog een onderzoek van Skeyes, het vroegere Belgocontrol, omdat de turbines een luchtvaartradar kunnen hinderen voor de Oostendse luchthaven.