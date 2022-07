15 kunstenaars tonen werk in oud belastingkantoor

15 kunstenaars hebben zich laten inspireren door de strakke architectuur of de vroegere functie van het gebouw of gewoon door een brede interpretatie van wat 'onbelast' kan betekenen. Peter Defurne, curator - kunstenaar: "We hebben een verzameling van dagboekkunstenaars, assemblagekunstenaars, die met verloren materiaal heropbouwen, die met restmateriaal en natuurelementen werken. Het is een hele brede waaier."

Onbelast is elk weekend te zien tot 21 augustus. De tentoonstelling past in het Diksmuidse zomerfestival Stad onder stroom met ook nog film, concerten en culinaire verrassingen.