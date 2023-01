15 jongeren strijden voor de titel van 'Junior trancheur' in Ter Duinen

Drukte in Hotelschool Ter Duinen in Koksijde vandaag, met de culinaire wedstrijd ‘Europese Junior Trancheur'. Trancheren is het versnijden van vlees of vis door het zaalpersoneel, vlak vóór het serveren aan tafel.

Het is een uitgestorven ambacht, en daar wil deze wedstrijd verandering in brengen. Een vijftiental laatstejaarsleerlingen van verschillende gastronomische scholen nam het tegen elkaar op. Alain Thoon, wedstrijdleider: "Meer en meer restaurants doen het terug maar op een moderne manier. Het is enkel het stuk vlees of vis dat in de zaal komt, dat versneden wordt door de maître d’hôtel. Op restaurant gaan is zoals naar een theaterstuk gaan. Je moet iets meemaken, je moet iets beleven. Een fles wijn die gedecanteerd wordt, dat is ook een beleving. De mensen betalen genoeg geld om op restaurant te gaan, dus moet er iets tegenover staan."

De laatstejaarsleerlingen moeten hun snijkunsten tonen in vier verschillende ateliers: In de categorie vlees moeten ze een gerookte ham met been op sokkel én een lamszadel versnijden. Maar ook het aan tafel fileren van een zeetong en het flamberen van schijfjes ananas. Bij elke opdracht worden punten toegekend door een vierkoppige jury.

Marilou Poppe, leerling Hotelschool Ter Duinen: "Ik denk dat het wel prima ging, ik was wel zenuwachtig maar het ging wel goed." Marilou Poppe wint uiteindelijk de wedstrijd, de wisselbeker blijft voor één jaar in Koksijde.