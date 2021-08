De 15-jarige Julie De Wispelaere uit Jabbeke is zevende geworden op het Europese jeugdkampioenschap gewichtheffen in Polen in de klasse tot 49kg.

De Jabbeekse brak op het kampioenschap het Belgisch record in de leeftijdscategorie tot 15 jaar met 54kg snatch en 63kg clean & jerk. In de snatch wordt het gewicht in één beweging boven het hoofd getild. In de Clean en jerk wordt het gewicht eerst op de schouders gebracht en daarna boven het hoofd gestoten. Julie is de eerste West-Vlaamse deelneemster aan eer Europees kampioenschap gewichtheffen voor de jeugd. Ze komt dinsdag met de Belgische delegatie terug naar België.