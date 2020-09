15 bewoners woonzorgcentrum naar andere vleugel door incident met irriterend product

In woonzorgcentrum De Ruyschaert in Marke is een vijftiental bewoners even verhuisd naar een andere vleugel van het gebouw waar ze verblijven. Reden was een incident in de kelderverdieping, met kans op irritatie.

In de kelderverdieping is de afdeling waar ze de was doen, daar is een irriterend product omgevallen dat dient als bleekmiddel bij de was. Dat veroorzaakte meteen een irriterende geur, die zich via de liftschacht verder in het gebouw verspreidde.

Een vijftiental bewoners is daarom begeleid naar een ander deel van het gebouw. De brandweer van de zone Fluvia is komen helpen bij het opruimen van het product, en het gebouw is ook geventileerd. Als de kwalijke geur verdwenen is, kan iedereen weer terug naar zijn of haar kamer.