1.486 besmettingen, 14 doden: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Er werden 243 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur : 133 gevallen (55%) in Vlaanderen, 66 in Wallonië (27%) en 41 gevallen (17%) in Brussel en De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 3 gevallen (1%).

Tot nu toe werden in totaal 1 486 bevestigde gevallen gemeld; 889 gevallen (60%) in Vlaanderen, 369 (25%) in Wallonië en 194 gevallen (13%) in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 34 gevallen (2%).361 besmette mensen liggen op dit moment in het ziekenhuis.

De letaliteit in Europa bedraagt 4,3%. Conclusies uit de vergelijking tussen Europa en andere regio's moeten met de nodige voorzichtigheid worden gemaakt vanwege factoren die de mortaliteit beïnvloeden, zoals leeftijd en gezondheidsstatus van de bevolking, het testbeleid en beschikbaarheid van testen.

